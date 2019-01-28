Суд закінчив дослідження панамських документів у справі "Енергоатому"

"Суд дослідив документи, що стосуються створення та функціонування офшору Брадкрест, на який виводились кошти з ДП "НАЕК Енергоатом", в тому числі й ті, що стосуються розміру оплати номінальному держателю акції компанії, який становив 250 доларів на рік", - йдеться у повідомленні.

Судом розпочато дослідження документації конкурсних торгів ДП "НАЕК Енергоатом" щодо закупівлі устаткування на ряд українських АЕС.

Наступне засідання відбудеться 4 лютого о 9 годині. Заплановано продовжити дослідження доказів сторони обвинувачення.

Як повідомляв УНН, у Шевченківському суді Києва вперше показали документи, які свідчать про прямий стосунок колишнього народного депутата Миколи Мартиненка до офшорної компанії Bradcrest Investments, що за даними офіційного слідства у декількох країнах (Чехія, Швейцарія, Україна) отримувала відкати на українських підрядах “Енергоатому” на загальну суму у 6,5 мільйонів євро (еквівалент 70 мільйонів гривень на момент транзакцій).



Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва закінчив дослідження доказів, отриманих в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Швейцарської Конфедерації у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів дп "НАЕК Енергоатом".