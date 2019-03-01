Перед судом предстанет еще два человека по делу "Энергоатома"

"Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт по обвинению еще двух человек в завладении средствами Государственного предприятия "Национальная энергогенерирующая компания "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов поставки оборудования от чешской компании Skoda JS и при связанном с ним заключении и выполнении контракта и приложений к нему между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму 6400 777,5 евро", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что обвиняемые лица скрывались от органа досудебного расследования и были объявлены в розыск, но в дальнейшем задержаны и доставлены в суд.

Обвинительный акт по ч.5 ст.27 (виды соучастников - ред.) ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.) УК Украины направлено в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по сути.

Напомним, в Шевченковском районном суде города Киева сегодня не был рассмотрен вопрос о отмене определения суда об отводе прокурора Андрея Перова, в деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП "НАЭК Энергоатом".



11 февраля 2019 в Шевченковском районном суде города Киева исследовали тендерную документацию по делу о легализации и отмывания доходов экс-депутатом "Народного фронта" Николаем Мартыненко.

Как сообщал УНН, в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко в оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома "на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 миллионов гривен на момент транзакций).