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Суд назначил экономическую экспертизу в деле Мартыненко

Суд назначил экономическую экспертизу в деле Мартыненко

Киев  •  УНН

 • 12573 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Шевченковский райсуд Киева назначил экономическую экспертизу по делу экс-депутата Николая Мартыненко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, 26 апреля в Шевченковском райсуде Киева прошло очередное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению ряда лиц, в том числе бывшего нардепа Мартыненко, а также действующих и бывших должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом" по признакам уголовных правонарушений предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах, создании преступной организации и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

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"В судебном заседании защитником одного из обвиняемых было заявлено ходатайство о назначении судебно-экономической экспертизы, которое судом было удовлетворено в полной мере. Соответственно проведения экспертизы поручено экспертам Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз", - говорится в сообщении.

В САП отметили, что при рассмотрении этого ходатайства прокурор выражал свое категорическое несогласие с позицией стороны защиты, учитывая следующее.

Как пояснили в САП, Уголовный процессуальный кодекс определяет, что судебный процесс в Украине осуществляется на принципах равенства, состязательности и диспозитовности. Это означает, что каждая из сторон обладает возможностью собирать доказательства и документы на стадии досудебного расследования, а также инициировать проведение экспертиз.

"Учитывая это, детективами поручалось проведение судебно-экономической экспертизы ведущему экспертному учреждению - Киевскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз, своим заключением эксперты подтвердили факт безосновательного потери ГП "НАЭК "Энергоатом" актива в размере 6 400 777, 50 евро в результате заключения и выполнения договора между государственным предприятием и Чешской компанией SKODA JS на поставку оборудования для ряда АЭС", - отметили в САП.

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В то же время, пишет САП, к совсем противоположному выводу пришли эксперты Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которыми выполнялась экспертиза на основании письма защитника бывшего нардепа. Эксперты в своем заключении от 15.02.2018 отметили, что потеря активов "НАЭК "Энергоатом" в результате уплаты Чешской компанией SKODA JS вознаграждения в размере 6 400 777, 50 евро панамскому оффшору "Брадкрест", бенефициарным владельцем которой в то время был экс-народный депутат, документально не подтверждено.

К таким же выводам об отсутствии потери государством активов пришли эксперты указанного учреждения исследуя и вопросы второго эпизода дела - "уранового" контракта между австрийской фирмой ШТОЕРМАН и ГП "ВостГОК".

Не останавливаясь на этом, специалисты Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз составили отрицательные рецензии на выводы экспертов КНИИСЭ, добавили в САП.

"На данной стадии судебного разбирательства еще не исследовано ни одного доказательства стороны защиты, в том числе и заключения экспертов, поэтому вопрос назначения экспертизы является как минимум преждевременным. Также остался открытым вопрос, почему экспертизу должны проводить именно эксперты Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз, а не любого другого экспертного учреждения", - подчеркнули в САП.

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В ведомстве добавили, что в марте прошлого года САП обратилась с иском в Окружной административный суд Киева о признании противоправными действий, связанных с рецензированием выводов экспертиз по делу Мартыненко. Это рецензирование, назначенное по новой процедуре, введенной Министерством юстиции Украины всего за месяц до того, и проведено на основании решения Министерства юстиции Украины по инициативе адвоката Мартыненко М.В. Бойко П.А., отметили в САП.

Ответчиком по делу выступает Министерство юстиции Украины. Минюст обжаловал решение суда об открытии производства. Киевский апелляционный административный суд подтвердил законность открытия производства по делу, однако после его возвращения в первую инстанцию в первом же судебном заседании председательствующий судья Каракашьян С.К. по ходатайству представителя Министерства юстиции закрыл производство по делу.

Это решение САП обжаловало в апелляционном порядке, однако одновременно министерство подало кассационную жалобу на это решение апелляционного суда о законности открытия производства. В мае 2018 года в Верховном Суде была получена эта кассационная жалоба, истребовано материалы дела, однако заседание по делу с тех пор до сих пор не назначено.

Как сообщал УНН, в суде рассмотрели половину томов дела экс-нардепа Мартыненко.

"Дело Мартыненко" - условное название уголовного производства по фактам завладения средствами двух стратегически важных государственных предприятий Украины: "Восточного горно-обогатительного комбината" и "Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". Из-за коррупции, уличенный НАБУ, государству как единственному владельцу двух предприятий, нанесен ущерб на сумму более 695 млн грн (ГП "ВостГОК" - 17,29 млн долл. США, ГП "НАЭК "Энергоатом"- 6,4 млн евро).

20 апреля 2017 года экс-нардепа Мартыненко был задержан и сообщенную ему о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "ВостГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом" экс-нардепу.

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