У справі екскерівника Укравтодору Новака повідомили нову підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, повідомили про підозру в наданні колишньому виконувачу обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.
"НАБУ та САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.) повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (далі — Укравтодор) неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що процесуальну дію виконано 28 липня 2020 року в межах розслідування спільної слідчої групи у складі НАБУ, САП, Центрального антикорупційного бюро (Польща) та Окружної прокуратури Варшави.
Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула шести осіб, додали в бюро.
Нагадаємо, посадових осіб Укравтодору, серед яких колишній голова державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, підозрюють у створенні злочинної організації, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділялися для ремонту доріг в Україні.
Раніше п’ятьом особам вручено повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи. А саме:
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- колишньому голові Укравтодору (на момент вчинення злочину - в.о. голови Укравтодору);
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- двом громадянам Польщі;
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- іноземному громадянину, представника однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору;
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- колишній радниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.
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20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Йому офіційно висунули обвинувачення у корупції.
Згодом, суд у Польщі арештував екскерівника Укравтодору Новака.