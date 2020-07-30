У справі екскерівника Укравтодору Новака повідомили нову підозру

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, повідомили про підозру в наданні колишньому виконувачу обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

"НАБУ та САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.) повідомили бенефіціару групи компаній, що здійснюють свою діяльність у сфері дорожнього господарства на території України, про підозру в наданні колишньому в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України (далі — Укравтодор) неправомірної вигоди та її легалізації на території Польщі", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що процесуальну дію виконано 28 липня 2020 року в межах розслідування спільної слідчої групи у складі НАБУ, САП, Центрального антикорупційного бюро (Польща) та Окружної прокуратури Варшави.

Таким чином, загальна кількість учасників злочину сягнула шести осіб, додали в бюро.

Нагадаємо, посадових осіб Укравтодору, серед яких колишній голова державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, підозрюють у створенні злочинної організації, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділялися для ремонту доріг в Україні.

Раніше п’ятьом особам вручено повідомлення про підозру в межах роботи спільної слідчої групи. А саме:

  • колишньому голові Укравтодору (на момент вчинення злочину - в.о. голови Укравтодору);
  • двом громадянам Польщі;
  • іноземному громадянину, представника однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору;
  • колишній радниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Йому офіційно висунули обвинувачення у корупції. 

Згодом, суд у Польщі арештував екскерівника Укравтодору Новака.

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