Ексголові Укравтодору у Польщі офіційно висунули обвинувачення

"Окружна прокуратура у Варшаві звинуватила колишнього міністра транспорту Славоміра Н. у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції. Двох інших затриманих - Даріуша З. та Яцека П. - обвинувачують в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей та прийнятті майнових вигод", - цитує видання слова речниці Окружної прокуратури Мірослави Хир.

Славомір Новак, як вказано, "підозрюється у вимаганні та прийнятті матеріальних та особистих благ в обмін за присудження приватним особам договорів на будівництво та ремонт доріг в Україні, а також у відмиванні грошей внаслідок цього злочину".

"У результаті він отримав понад 1,3 млн злотих (близько 9,3 млн грн - ред.)", - заявила Мірослава Хир.

Представниця польської прокуратури додала, що обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор).

"У зв’язку з цією справою, окрім Славоміра Н., були затримані ще дві особи — Даріуш З. та Яцек П. Це результат міжнародного розслідування, проведеного спільною групою прокурорів з Польщі та України, а також працівників Центрального антикорупційного бюро та української антикорупційної служби НАБУ", - повідомила Хир.

Видання зазначається, що "розгорнутий доказовий матеріал свідчить про те, що Славомір Н., як голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), вимагав фінансову та особисту вигоду в обмін на рішення про присудження приватним компаніям договорів у рамках державних закупівель". Вони стосувалися, серед іншого, договорів на будівництво та ремонт автодоріг в Україні та нагляду за виконанням уже підписаних договорів.

"Затримані разом зі Славоміром Н. Даріуш З. і Яцек П. почули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні грошей і отриманні майнових вигод. Славоміра Н. додатковою підозрюють у тому, що він підбурював лікаря з Медичного військового інституту у Варшаві, щоб той надавав йому медичні довідки, якими колишній голова Укравтодору мав намір скористатися, щоб пояснити свою відсутність на роботі в Україні", - зазначає видання.

Нагадаємо, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.