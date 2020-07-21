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Экс-главе Укравтодора в Польше официально предъявили обвинение

Экс-главе Укравтодора в Польше официально предъявили обвинение

Киев  •  УНН

 • 13784 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака официально обвинили в коррупции. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Варшаве Мирославу Хыр сообщает Польское радио, передает УНН.

"Окружная прокуратура в Варшаве обвинила бывшего министра транспорта Славомира Н. в руководстве организованной преступной группой, которая получала неправомерную выгоду от коррупции. Двух других задержанных - Дариуша З. и Яцека П. - обвиняют в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и принятии имущественных выгод", - цитирует издание слова пресс-секретаря Окружной прокуратуры Мирославы Хыр.

Славомир Новак, как указано, "подозревается в вымогательстве и принятии материальных и личных благ в обмен за присуждение частным лицам договоров на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег вследствие этого преступления".

"В результате он получил более 1,3 млн злотых (около 9,3 млн грн - ред.)", - заявила Мирослава Хыр.

Представительница польской прокуратуры добавила, что обвинения охватывают период от октября 2016-го по сентябрь 2019 года, когда бывший министр правительства Польши возглавлял Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

"В связи с этим делом, кроме Славомира Н., были задержаны еще два человека - Дариуш С. и Яцек П. Это результат международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров из Польши и Украины, а также работников Центрального антикоррупционного бюро и украинской антикоррупционной службы НАБУ ", - сообщила Хыр.

Издание отмечается, что "развернутый доказательный материал свидетельствует о том, что Славомир Н., как председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), требовал финансовую и личную выгоду в обмен на решение о присуждении частным компаниям договоров в рамках государственных закупок". Они касались, в том числе, договоров на строительство и ремонт автодорог в Украине и надзора за выполнением уже подписанных договоров.

"Задержанные вместе со Славомиром Н., Дариуш З. и Яцек П. услышали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод. Славомира Н. дополнительно подозревают в том, что он подстрекал врача из Медицинского военного института в Варшаве, чтобы тот предоставлял ему медицинские справки, которыми бывший председатель Укравтодора намеревался воспользоваться, чтобы объяснить свое отсутствие на работе в Украине", - отмечает издание.

Напомним, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

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