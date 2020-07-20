Затримання ексголови Укравтодору: у НАБУ заявили про обшуки у Києві, Львові та Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі проводять обшуки за місцем проживання ймовірних учасників злочинної організації, серед яких є колишній голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“НАБУ та САП спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі (ЦБА) та Окружною прокуратурою проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що "слідчі дії здійснюють силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі-ймовірних учасників злочинної організації".
“В ході слідчих дій в Польщі затримано за підозрою у вчиненні корупційних злочинів колишнього керівника Укравтодору, громадянина Польщі. Деталі — згодом”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.