У Польщі затримали екскерівника Укравтодору
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Про це повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин у Twitter, передає УНН.
“Гданське Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього члена Сейму Республіки Польща, колишнього міністра транспорту, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Н. (Новака — ред.), а також Даріуша З., колишнього командира JW "GROM“ та підприємця з Гданська Яцека П. Детальніше невдовзі!” — написав Жарин.
При цьому польське видання PAP зазначає, що "колишній міністр транспорту Славомір Н. був затриманий за підозрою в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей".
Нагадаємо, у 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав Прем’єр-міністру України заяву про відставку.
Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW „GROM” i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce!— Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 20, 2020