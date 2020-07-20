У Польщі затримали екскерівника Укравтодору

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КИЇВ. 20 липня. УНН. Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Про це повідомив прессекретар міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин у Twitter, передає УНН.

“Гданське Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього члена Сейму Республіки Польща, колишнього міністра транспорту, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Н. (Новака — ред.), а також Даріуша З., колишнього командира JW "GROM“ та підприємця з Гданська Яцека П. Детальніше невдовзі!” — написав Жарин.

При цьому польське видання PAP зазначає, що "колишній міністр транспорту Славомір Н. був затриманий за підозрою в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей".

Нагадаємо, у 2019 році у зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав Прем’єр-міністру України заяву про відставку.

Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW „GROM” i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce!

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 20, 2020

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