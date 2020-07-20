В Польше задержали экс-руководителя Укравтодора
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарын в Twitter, передает УНН.
"Гданьское Центральное антикоррупционное бюро задержало бывшего члена Сейма Республики Польша, бывшего министра транспорта, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Н. (Новака - ред.), а также Дариуша З., бывшего командира JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска Яцека П. Подробнее вскоре!" - написал Жарын.
При этом польское издание PAP отмечает, что "бывший министр транспорта Славомир Н. был задержан по подозрению в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег".
Напомним, в 2019 году в связи с завершением 3-летней каденции на посту руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке.
Gdańskie @CBAgovPL zatrzymało b. posła na Sejm RP, b. min. transportu, byłego szefa ukraińskiej Państwowej Służby Dróg Samochodowych (Ukravtodor) Sławomira N., a także Dariusza Z., b. dowódcę JW "GROM" i przedsiębiorcę z Gdańska Jacka P. Szczegóły wkrótce!- Stanisław Żaryn (@StZaryn) July 20, 2020