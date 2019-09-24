Глава Укравтодору подав заяву про відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У зв’язку із завершенням 3-річної каденції на посаді керівника Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак подав Прем’єр-міністру України заяву про відставку, передає УНН із посиланням на повідомлення Укравтодору у Facebook.
“Ще кілька тижнів тому у зв’язку із закінченням 3-річної каденції, новою пропозицією, яку отримав, та особистими планами я прийняв рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника Укравтодору”, — зазначив Новак.
Він також додав, що у подальшому готовий допомагати як Прем’єр-міністру України, так і наступному керівникові Укравтодору, адже розпочаті зміни потребують подальшого продовження.
В Укравтодорі також повідомили, що із публічною промовою про результати змін в дорожній галузі та із програмою подальших кроків розвитку інфраструктури країни Славомір Новак виступить перед громадськістю 1 жовтня 2019 року. У службі також сподіваються на участь у заході вже нового очільника Укравтодору.
Місце та час проведення заходу буде поточнено додатково.
Нагадаємо, Укравтодор тестово запустив два майданчики зважування вантажівок у русі.