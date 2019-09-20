Укравтодор тестово запустив два майданчики зважування вантажівок у русі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Укравтодор запустив в тестовому режимі перші два майданчики в рамках реалізації пілотного проєкту WiM – зважування вантажівок в русі. Про це УНН повідомили у пресслужбі агентства.
"20 вересня... презентували роботу перших 2-х (з 6-ти запланованих) майданчиків системи зважування вантажівок в русі", - йдеться у повідомленні.
"Цей проект передбачає 6 обєктів на під’їздах до Києва. Звісно, цієї кількості недостатньо для того, щоб забезпечити всю потребу. Розраховуємо, що протягом наступного року-півтора загалом по Україні буде встановлено близько 100 подібних комплексів", - зазначив присутній на заході міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Голова Укравтодору Славомір Новак, своєю чергою, вказав, що впроваджуються європейські механізми зважування вантажівок у русі, що передбачає "цілодобовий моніторинг руху, автоматичну фіксацію низки порушень правил дорожнього руху, а також отримання комплексної інформації про інтенсивність руху та склад транспортних потоків, необхідної для планування ремонтно-будівельних робіт".
У межах пілотного проекту система WiM працюватиме в режимі "попереднього відбору" транспортних засобів, які підлягають подальшому контролю габаритно-вагових параметрів згідно з вимогами чинного законодавства. Наступними кроками Укравтодору буде розроблення програми поширення системи зважування в русі на мережі автомобільних доріг України (орієнтовно 100 – 200 майданчиків), додали в агентстві.
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