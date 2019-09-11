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Рада схвалила штрафи за перевантажені фури

Рада схвалила штрафи за перевантажені фури

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Верховна Рада підтримала в цілому законопроект щодо здійснення габаритно-вагового контролю №1047, який передбачає посилення контролю й відповідальності за порушення норм перевезення вантажів. Відповідне рішення підтримав 331 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю направлений на попередження передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженими транспортними засобами. 

Так, ухвалення закону, як очікують його ініціатори, дозволить законодавчо закріпити можливість фіксації порушень, пов’язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень чи документу про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі в порядку, установленому Кабінетом міністрів України.

Проектом закону передбачається, що за:

  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 10% до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм понад 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу – штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як наголосили народні депутати, в Україні був зафіксований рекорд з перевезення вантажу однією фурою в 202 тонни при нормі 40 т. Більше того, минулого року в порт в Миколаївській області приїхав автомобіль з вантажем у 180 т і зламав ваги просто в порту. За таких умов, як наголосили нардепи, доріг в країні не буде. Особливо складна ситуація наразі із дорожнім покриттям на півдні країни - в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях, які ведуть до портів.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна Рада України розгляне низку законопроектів, серед яких - щодо конфіскації незаконних активів чиновників.

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