Сьогодні Рада розгляне законопроект щодо конфіскації незаконних активів чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сьогодні Верховна Рада України розгляне ряд законопроектів, серед яких — щодо конфіскації незаконних активів чиновників. Про це свідчить порядок денний сьогоднішнього засідання парламенту, передає УНН з посиланням на сайт ВРУ.
Згідно з порядком денним, у цей день планується розглянути у першому читанні ряд законопроектів, серед яких: проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів”, № 1031 та альтернативні № 1031-1, 1031-2; проект Закону “Про внесення зміни до Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, № 1037; проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні”, № 1059.
Також до розгляду заплановані два проекти законів, що стосуються будівництва та фінансів.
Окрім того, порядком денним передбачені до розгляду постанови про перейменування ряду населених пунктів.
Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.