Сегодня Рада рассмотрит законопроект о конфискации незаконных активов чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых — о конфискации незаконных активов чиновников. Об этом свидетельствует повестка дня сегодняшнего заседания парламента, передает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
Согласно повестке дня, в этот день планируется рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов, среди которых: проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов”, № 1031 и альтернативные № 1031-1, 1031-2; проект Закона “О внесении изменения в Закон Украины “О приватизации государственного и коммунального имущества”, № 1037; проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине”, № 1059.
Также к рассмотрению запланированы два проекта законов, касающихся строительства и финансов.
Кроме того, повесткой дня предусмотрены к рассмотрению постановления о переименовании ряда населенных пунктов.
Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.