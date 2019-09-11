Рада одобрила штрафы за перегруженные фуры

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля направлен на предупреждение преждевременного разрушения автомобильных дорог перегруженными транспортными средствами.

Так, принятие закона, как ожидают его инициаторы, позволит законодательно закрепить возможность фиксации нарушений, связанных с отсутствием документов (разрешений) относительно согласования условий и режимов перевозки в случае превышения весовых или габаритных ограничений или документа о внесении платы за проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств, в автоматическом режиме в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Проектом закона предусматривается, что за:



превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;



превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан;



превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан.



Как отметили народные депутаты, в Украине был зафиксирован рекорд по перевозке груза одной фурой в 202 тонны при норме 40 т. Более того, в прошлом году в порт в Николаевской области приехал автомобиль с грузом в 180 т и сломал весы просто в порту. При таких условиях, как отметили нардепы, дорог в стране не будет. Особенно сложная ситуация сейчас с дорожным покрытием на юге страны - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, которые ведут к портам.

Напомним, 11 сентября Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых - относительно конфискации незаконных активов чиновников.