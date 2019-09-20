Укравтодор тестово запустил две площадки взвешивания грузовиков в движении
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Укравтодор запустил в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта WiM - взвешивания грузовиков в движении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе агентства.
"20 сентября... презентовали работу первых 2-х (с 6-ти запланированных) площадок системы взвешивания грузовиков в движении", - говорится в сообщении.
"Этот проект предусматривает 6 объектов на подъездах к Киеву. Конечно, этого количества недостаточно для того, чтобы обеспечить всю потребность. Рассчитываем, что в течение следующего года-полутора в целом по Украине будет установлено около 100 подобных комплексов", - отметил присутствовавший на мероприятии министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Глава Укравтодора Славомир Новак, в свою очередь, указал, что внедряются европейские механизмы взвешивания грузовиков в движении, предусматривающие "круглосуточный мониторинг движения, автоматическую фиксацию ряда нарушений правил дорожного движения, а также получение комплексной информации об интенсивности движения и составе транспортных потоков, необходимой для планирования ремонтно-строительных работ".
В рамках пилотного проекта система WiM будет работать в режиме "предварительного отбора" транспортных средств, подлежащих дальнейшему контролю габаритно-весовых параметров в соответствии с требованиями действующего законодательства. Следующими шагами Укравтодора будет разработка программы распространения системы взвешивания в движении на сети автомобильных дорог Украины (ориентировочно 100 - 200 площадок), добавили в агентстве.
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