Суд у Польщі арештував екскерівника Укравтодору Новака
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Варшавський суд взяв під варту колишнього виконувача обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, якого підозрюють у корупції, керівництві організованою злочинною групою і відмиванні грошей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Polsat News.
“Варшавський суд заарештував Славоміра Новака та Яцека П. на 3 місяці. Колишній міністр транспорту заявив раніше, що не відчуває себе винним, і вважає його затримання “політичним актом”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що проти нього ведуться два розслідування: у Польщі та в Україні, оскільки Новак має два громадянства.
Нагадаємо, ексголові Укравтодору у Польщі офіційно висунули обвинувачення.
Як повідомлялося, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.