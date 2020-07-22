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Суд у Польщі арештував екскерівника Укравтодору Новака

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. Варшавський суд взяв під варту колишнього виконувача обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, якого підозрюють у корупції, керівництві організованою злочинною групою і відмиванні грошей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Polsat News.

“Варшавський суд заарештував Славоміра Новака та Яцека П. на 3 місяці. Колишній міністр транспорту заявив раніше, що не відчуває себе винним, і вважає його затримання “політичним актом”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що проти нього ведуться два розслідування: у Польщі та в Україні, оскільки Новак має два громадянства.

Нагадаємо, ексголові Укравтодору у Польщі офіційно висунули обвинувачення.

Як повідомлялося, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.

Українські Національні Новини

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