Суд у Польщі арештував екскерівника Укравтодору Новака

“Варшавський суд заарештував Славоміра Новака та Яцека П. на 3 місяці. Колишній міністр транспорту заявив раніше, що не відчуває себе винним, і вважає його затримання “політичним актом”, — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що проти нього ведуться два розслідування: у Польщі та в Україні, оскільки Новак має два громадянства.

Нагадаємо, ексголові Укравтодору у Польщі офіційно висунули обвинувачення.

Як повідомлялося, 20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.