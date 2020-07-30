В деле экс-руководителя Укравтодора Новака сообщили новое подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, сообщили о подозрении в предоставлении бывшему исполняющему обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новаку неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.
"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении бывшему и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (далее - Укравтодор) неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши", - говорится в сообщении.
Сообщается, что процессуальное действие выполнено 28 июля 2020 года в рамках расследования совместной следственной группы в составе НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро (Польша) и Окружной прокуратуры Варшавы.
Таким образом, общее количество участников преступления достигла шести человек, добавили в бюро.
Напомним, должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине.
Ранее пяти лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. А именно:
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- бывшему главе Укравтодора (на момент совершения преступления - и.о. главы Укравтодора)
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- двум гражданам Польши;
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- иностранному гражданину, представителя одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора;
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- бывшему советнику и.о. главы Укравтодора, гражданке Украины.
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20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Ему официально предъявлены обвинения в коррупции.
Впоследствии суд в Польше арестовал экс-руководителя Укравтодора Новака.