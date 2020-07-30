В деле экс-руководителя Укравтодора Новака сообщили новое подозрение

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, сообщили о подозрении в предоставлении бывшему исполняющему обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новаку неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.) сообщили бенефициару группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины, о подозрении в предоставлении бывшему и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (далее - Укравтодор) неправомерной выгоды и ее легализации на территории Польши", - говорится в сообщении.

Сообщается, что процессуальное действие выполнено 28 июля 2020 года в рамках расследования совместной следственной группы в составе НАБУ, САП, Центрального антикоррупционного бюро (Польша) и Окружной прокуратуры Варшавы.

Таким образом, общее количество участников преступления достигла шести человек, добавили в бюро.

Напомним, должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине.

Ранее пяти лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. А именно:

  • бывшему главе Укравтодора (на момент совершения преступления - и.о. главы Укравтодора)
  • двум гражданам Польши;
  • иностранному гражданину, представителя одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора;
  • бывшему советнику и.о. главы Укравтодора, гражданке Украины.

20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Ему официально предъявлены обвинения в коррупции.

Впоследствии суд в Польше арестовал экс-руководителя Укравтодора Новака.

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