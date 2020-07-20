Затримання ексголови Укравтодору: у НАБУ повідомили деталі справи

"У провадженні антикорупційного бюро під наглядом антикорупційної прокуратури розслідувалося кримінальне провадження щодо посадових осіб Укравтодору, а саме було встановлено, що рядом осіб було створено злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли кошти для ремонту доріг в Україні", - сказав Ситник.

За його словами, паралельно з цим процесом таке саме розслідування відбувалося у Польщі.

"Тому, виходячи з того, що у нас давно тісні робочі відносини з нашими польськими колегами з антикорупційного бюро Польщі…у листопаді 2019 року була створена спільна міжнародна слідча група… Надалі це розслідування проводилося синхронно. Сьогодні відбулася, фактично, реалізація тих матеріалів, які були напрацьовані у рамках тих проваджень, які були в Україні та Польщі", - розповів Ситник.

Ситник зазначив, що наразі на території України – у Києві, Львові та на території Польщі проводять понад 50 обшуків.

"На сьогодні притягнуто до кримінальної відповідальності чотири особи, ряд осіб затримано, у тому числі керівника Укравтодору на території Польщі. Наразі ці обшуки закінчуються і ми сподіваємося, що здобудемо ще додаткові докази того, що документувалося протягом тривалого часу", - сказав Ситник.

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За його словами, злочинні дії розпочинались на території України, а завершувались та отримувався предмет неправомірної вигоди на території іншої держави. Від ефективного та чіткого обміну інформацією між антикорупційними органами залежав кінцевий результат справи.

Також виконувач обов'язків керівника САП Максим Грищук розповів про події, які досліджувались у рамках слідчої групи - це події 2016-2019 років. Колишній виконувач обовязків голови "Укравтодору" з використанням свого службового становища вживав заходів щодо отримання для себе і для третіх осіб неправомірної вигоди.

"Події, які досліджувались у рамках слідчої групи - це події 2016-2019 років. Колишній в.о. голови "Укравтодору" з використанням свого службового становища вживав заходів щодо отримання для себе і для третіх осіб неправомірної вигоди. Один із епізодів стосувався будівництва доріг на території України, коли українські компанії здійснювали будівництво, але з тих чи інших причин не могли виконати його до кінця у відповідний термін, виконувач обов'язків голови Укравтодору висловлював пропозиції, що за певну винагороду він "вирішував" їх проблеми щодо продовження договорів, уникнення штрафних санкцій", - сказав Грищук.

За його словами, спосіб був специфічний, коли на території Польщі створювалося підприємство, і за рахунок неправомірної вигоди, яка передавалася або через треті юридичні особи, або готівкою, ці кошти поповнювали статутний капітал цього підприємства. У такий спосіб легалізовували кошти.

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"Інший епізод – це також виконувач обов’язків голови Укравтодору пропонував створити одне спільне підприємство на території Польщі, з одним із міжнародних підприємств, яке здійснює будівництво доріг. Він пропонував свої послуги щодо сприяння й пропонував, що 50% статутного капіталу компанії буде надано його людьми. І після завершення роботи в Україні планував очолити або увійти у наглядову раду компанії", - розповів Грищук.

Ситник додав, що сума тендерів, яка відпрацьовувалася, складає 270 млн євро.

Окрім того, Ситник розповів про подальші кроки НАБУ та САП у цій справі.

"Подальші кроки - це обрання запобіжних заходів щодо тих осіб, які відпрацьовуються на причетність до цих злочинів, а також блокування та арешт коштів, активів цих осіб, як на території України так й на території Польщі", - розповів Ситник.

Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Також міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив про обшуки в офісах Укравтодору.