Задержание экс-главы Укравтодора: в НАБУ сообщили детали дела

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 14043 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 29351 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106243 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115541 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119861 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 155731 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118118 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145309 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104672 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102910 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 71808 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 97669 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 78099 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 62961 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 90653 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 116845 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 155731 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 145309 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 395653 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 345939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 4310 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 10726 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 91905 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 109374 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 137340 просмотра
Актуальное
Задержание экс-главы Укравтодора: в НАБУ сообщили детали дела

Задержание экс-главы Укравтодора: в НАБУ сообщили детали дела

Киев  •  УНН

 • 26146 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Должностных лиц Укравтодора, среди которых бывший глава государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, подозревают в создании преступной организации, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделялись для ремонта дорог в Украине. Об этом во время брифинга рассказал директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"В производстве антикоррупционного бюро под наблюдением антикоррупционной прокуратуры расследовалось уголовное производство в отношении должностных лиц Укравтодора, а именно было установлено, что рядом лиц была создана преступная организация, деятельность которой была направлена на хищение средств международных организаций, которые выделяли средства для ремонта дорог в Украине", - сказал Сытник.

С его слов, параллельно с этим процессом такое же расследование происходило в Польше.

"Поэтому, исходя из того, что у нас давно тесные рабочие отношения с нашими польскими коллегами из антикоррупционного бюро Польши... в ноябре 2019 года была создана совместная международная следственная группа... В дальнейшем это расследование проводилось синхронно. Сегодня состоялась фактически реализация тех материалов, которые были наработаны в рамках тех производств, которые были в Украине и Польше", - рассказал Сытник.

Сытник отметил, что сейчас на территории Украины - в Киеве, Львове и на территории Польши проводят более 50 обысков.

"На сегодня привлечены к уголовной ответственности четыре человека, ряд лиц задержано, в том числе руководителя Укравтодора на территории Польши. Пока эти обыски заканчиваются и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документировалось в течение длительного времени", - сказал Сытник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше официально назвали причину задержания экс-главы Укравтодора.

По его словам, преступные действия начинались на территории Украины, а завершались и получался предмет неправомерной выгоды на территории другого государства. От эффективного и четкого обмена информацией между антикоррупционными органами зависел исход дела.

Также исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук рассказал о событиях, которые исследовались в рамках следственной группы - это события 2016-2019 годов. Бывший исполняющий обязанностей председателя "Укравтодора" с использованием своего служебного положения принимал меры по получению для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды.

"События, которые исследовались в рамках следственной группы - это события 2016-2019 годов. Бывший и.о. главы "Укравтодора" с использованием своего служебного положения принимал меры по получению для себя и для третьих лиц неправомерной выгоды. Один из эпизодов касался строительства дорог на территории Украины, когда украинские компании осуществляли строительство, но по тем или иным причинам не могли выполнить его до конца в соответствующий срок, исполняющий обязанности главы Укравтодора высказывал предложение за определенное вознаграждение он "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций", - сказал Грищук.

По его словам, способ был специфический, когда на территории Польши создавалось предприятие, и за счет неправомерной выгоды, которая передавалась или через третьи юридические лица, либо наличными, эти средства пополняли уставный капитал этого предприятия. Таким образом легализовали средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержание экс-главы Укравтодора: в НАБУ заявили об обысках в Киеве, Львове и Польше.

"Другой эпизод - это также исполняющий обязанности главы Укравтодора предлагал создать одно совместное предприятие на территории Польши с одним из международных компаний, которое осуществляет строительство дорог. Он предлагал свои услуги по содействию и предлагал, что 50% уставного капитала компании будет предоставлено его людьми. И после завершения работы в Украине планировал возглавить или войти в наблюдательный совет компании", - рассказал Грищук.

Сытник добавил, что сумма тендеров, которая отрабатывалась, составляет 270 млн евро.

Кроме того, Сытник рассказал о дальнейших шагах НАБУ и САП в этом деле.

"Дальнейшие шаги - это избрание меры пресечения в отношении тех лиц, которые отрабатываются на причастность к этим преступлениям, а также блокирование и арест средств, активов этих лиц, как на территории Украины так и на территории Польши", - рассказал Сытник.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главу Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Также министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил об обысках в офисах Укравтодора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы