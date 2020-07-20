Затримання Новака: Криклій заявив про обшуки в офісах Укравтодору
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів державної агенції проводять обшуки в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. Про це повідомив міністр інфрастуктури України Владислав Криклій у Facebook, передає УНН.
Криклій зазначив, що у Польщі затримали екскерівника Укравтодору Славоміра Новака.
“...Наразі проходить низка обшуків силами міжнародної слідчої групи в офісах Укравтодору, компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців Укравтодору та громадян Польщі - ймовірних учасників злочинної організації”, — написав Криклій.
"Пам’ятаю, коли вперше познайомився з паном Славоміром, мені сказали, що це може бути перший керівник Укравтодору, до якого не буде питань у правоохоронців. Дива не сталось", - додав міністр.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Центральним антикорупційним бюро Польщі проводять обшуки за місцем проживання ймовірних учасників злочинної організації, серед яких є колишній голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак.
Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.