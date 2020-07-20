Задержание Новака: Криклий заявил об обысках в офисах Укравтодора
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Силами международной следственной группы в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства проводят обыски в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщил министр инфрастуктуры Украины Владислав Криклий в Facebook, передает УНН.
Криклий отметил, что в Польше задержали экс-руководителя Укравтодора Славомира Новака.
"... Сейчас проходит ряд обысков силами международной следственной группы в офисах Укравтодора, компаний-участниц тендеров государственного агентства, а также по месту жительства бывших должностных лиц Укравтодора и граждан Польши - предполагаемых участников преступной организации", - написал Криклий.
"Помню, когда впервые познакомился с господином Славомиром, мне сказали, что это может быть первый руководитель Укравтодора, к которому не будет вопросов у правоохранителей. Чуда не произошло", - добавил министр.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши проводят обыски по месту жительства предполагаемых участников преступной организации, среди которых бывший председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак.
Как сообщалось, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.