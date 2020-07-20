В Польше официально назвали причину задержания экс-главы Укравтодора
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Сотрудники регионального отделения Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали трех человек, среди которых экс-министр транспорта Польши, экс-глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, по подозрению в коррупции и деятельности в рамках организованной преступной группы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центрального антикоррупционного бюро Польши.
Сообщается, что среди задержанных: Славомир Новак - бывший депутат польского парламента, бывший министр транспорта и бывший глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), Дариуш З. - бывший командир военного формирования "ГРОМ" № 2305 и Яцек П. - бизнесмен из Гданьска.
"Задержанные будут доставлены в прокуратуру, где им будут предъявлены обвинения. Расследование касается подозрения как в коррупции, так и в деятельности организованной преступной группы", - отмечается в сообщении.
Также отмечается, что расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро, районной прокуратурой в Варшаве, Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.