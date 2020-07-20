У Польщі офіційно назвали причину затримання ексголови Укравтодору
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Співробітники регіонального відділення Центрального антикорупційного бюро Польщі в Гданську затримали трьох осіб, серед яких ексміністр транспорту Польщі, ексголова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славомір Новак, за підозрою в корупції та діяльності у межах організованої злочинної групи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центрального антикорупційного бюро Польщі.
Повідомляється, що серед затриманих: Славомір Новак - колишній депутат польського парламенту, колишній міністр транспорту і колишній глава Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор), Даріуш З. — колишній командир військового формування “ГРІМ” № 2305 і Яцек П. — бізнесмен з Гданська.
“Затримані будуть доставлені в прокуратуру, де їм будуть висунуті обвинувачення. Розслідування стосується підозри як в корупції, так і в діяльності організованої злочинної групи”, — зазначається в повідомленні.
Також зазначається, що розслідування проводиться спільно Центральним антикорупційним бюро, районною прокуратурою у Варшаві, Спеціальною антикорупційною прокуратурою у Києві та Національним антикорупційним бюро України.
Нагадаємо, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака.