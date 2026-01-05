$42.290.12
Ексклюзив
09:07 • 5500 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 27110 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 54466 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 69246 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 53642 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 60753 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 61571 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 64909 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57523 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 52166 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
У Солом’янському районі Києва сталася пожежа на складі: залучено понад 40 рятувальників

Київ • УНН

 • 50 перегляди

У Солом'янському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля, пожежа охопила 800 м² площі. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки, інформації про постраждалих немає.

У Солом’янському районі Києва сталася пожежа на складі: залучено понад 40 рятувальників

У Солом’янському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля. Пожежа не пов’язана з російським обстрілом, а постраждалих наразі немає. Про це журналістці УНН розповів речник ДСНС Павло Петров.

Деталі

За словами речника, на момент прибуття рятувальників вогонь уже поширився на покрівлю складської будівлі.

Станом на зараз працюємо за підвищеним рангом виклику. У нас на місці залучено 10 одиниць техніки, а також трохи більше ніж 40 рятувальників. Станом зараз площа пожежі складає 800 м²

- наголосив речник.

Крім того, попередньо, інформації про постраждалих не надходило. Наразі, рятувальники продовжують роботи з ліквідації загоряння.

Нагадаємо

У ніч на 5 січня російські війська завдали удару по Києву, поціливши у медичний заклад в Оболонському районі. За офіційними даними ДСНС України, внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Алла Кіосак

КиївПодії
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ