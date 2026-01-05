У Солом’янському районі Києва сталася пожежа на складі: залучено понад 40 рятувальників
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля, пожежа охопила 800 м² площі. На місці працюють 40 рятувальників та 10 одиниць техніки, інформації про постраждалих немає.
У Солом’янському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля. Пожежа не пов’язана з російським обстрілом, а постраждалих наразі немає. Про це журналістці УНН розповів речник ДСНС Павло Петров.
Деталі
За словами речника, на момент прибуття рятувальників вогонь уже поширився на покрівлю складської будівлі.
Станом на зараз працюємо за підвищеним рангом виклику. У нас на місці залучено 10 одиниць техніки, а також трохи більше ніж 40 рятувальників. Станом зараз площа пожежі складає 800 м²
Крім того, попередньо, інформації про постраждалих не надходило. Наразі, рятувальники продовжують роботи з ліквідації загоряння.
Нагадаємо
У ніч на 5 січня російські війська завдали удару по Києву, поціливши у медичний заклад в Оболонському районі. За офіційними даними ДСНС України, внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення.