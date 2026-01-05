У Солом’янському районі Києва сталася пожежа на складі: залучено понад 40 рятувальників

У Солом’янському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля. Пожежа не пов’язана з російським обстрілом, а постраждалих наразі немає. Про це журналістці УНН розповів речник ДСНС Павло Петров.

За словами речника, на момент прибуття рятувальників вогонь уже поширився на покрівлю складської будівлі.

Станом на зараз працюємо за підвищеним рангом виклику. У нас на місці залучено 10 одиниць техніки, а також трохи більше ніж 40 рятувальників. Станом зараз площа пожежі складає 800 м²