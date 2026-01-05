В Соломенском районе Киева произошел пожар на складе: привлечено более 40 спасателей
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева загорелось трехэтажное складское здание, пожар охватил 800 м² площади. На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники, информации о пострадавших нет.
В Соломенском районе Киева загорелось трехэтажное складское здание. Пожар не связан с российским обстрелом, пострадавших пока нет. Об этом журналистке УНН рассказал представитель ГСЧС Павел Петров.
Подробности
По словам спикера, на момент прибытия спасателей огонь уже распространился на кровлю складского здания.
По состоянию на сейчас работаем по повышенному рангу вызова. У нас на месте задействовано 10 единиц техники, а также чуть более 40 спасателей. По состоянию на сейчас площадь пожара составляет 800 м²
Кроме того, предварительно, информации о пострадавших не поступало. Сейчас спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания.
Напомним
В ночь на 5 января российские войска нанесли удар по Киеву, попав в медицинское учреждение в Оболонском районе. По официальным данным ГСЧС Украины, в результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.