Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 12421 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике Odrex
4 января, 15:52 • 29726 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 57191 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 71668 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 55337 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 61631 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 62145 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65117 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57637 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
публикации
Эксклюзивы
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 26514 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 23048 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 23159 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 32544 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 79009 просмотра
В Соломенском районе Киева произошел пожар на складе: привлечено более 40 спасателей

Киев • УНН

 • 804 просмотра

В Соломенском районе Киева загорелось трехэтажное складское здание, пожар охватил 800 м² площади. На месте работают 40 спасателей и 10 единиц техники, информации о пострадавших нет.

В Соломенском районе Киева произошел пожар на складе: привлечено более 40 спасателей

В Соломенском районе Киева загорелось трехэтажное складское здание. Пожар не связан с российским обстрелом, пострадавших пока нет. Об этом журналистке УНН рассказал представитель ГСЧС Павел Петров.

Подробности

По словам спикера, на момент прибытия спасателей огонь уже распространился на кровлю складского здания.

По состоянию на сейчас работаем по повышенному рангу вызова. У нас на месте задействовано 10 единиц техники, а также чуть более 40 спасателей. По состоянию на сейчас площадь пожара составляет 800 м²

- подчеркнул спикер.

Кроме того, предварительно, информации о пострадавших не поступало. Сейчас спасатели продолжают работы по ликвидации возгорания.

Напомним

В ночь на 5 января российские войска нанесли удар по Киеву, попав в медицинское учреждение в Оболонском районе. По официальным данным ГСЧС Украины, в результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

Алла Киосак

