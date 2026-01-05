В Соломенском районе Киева произошел пожар на складе: привлечено более 40 спасателей

В Соломенском районе Киева загорелось трехэтажное складское здание. Пожар не связан с российским обстрелом, пострадавших пока нет. Об этом журналистке УНН рассказал представитель ГСЧС Павел Петров.

По словам спикера, на момент прибытия спасателей огонь уже распространился на кровлю складского здания.

По состоянию на сейчас работаем по повышенному рангу вызова. У нас на месте задействовано 10 единиц техники, а также чуть более 40 спасателей. По состоянию на сейчас площадь пожара составляет 800 м²