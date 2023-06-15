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У "Смарт Холдингу" розповіли, які проекти планують реалізовувати у післявоєнній Україні

Київ • УНН

 • 1329831 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Попри великі втрати через повномасштабне вторгнення, "Смарт Холдинг" планує бути частиною плану з відновлення України після перемоги. Про це розповіла в інтерв'ю СЕО компанії Юлія Кірьянова, передає УНН.

У "Смарт Холдингу" розповіли, які проекти планують реалізовувати у післявоєнній Україні

"Багато бізнесу в Україні вже сказали, що не можуть розвиватися через економічну кризу, війну, інвестиційний клімат, кримінальні провадження тощо, і вже пішли на західні ринки. Ми залишаємося в Україні і хочемо брати участь у відновленні Україні після нашої перемоги. Попри те, що завтра у нас, може, вже нічого й не буде, ми все одно хочемо бути частиною плану з відновлення країни", - заявила вона.

За її словами, стратегія, яку компанія розробляла до війни, залишається повністю актуальною для післявоєнної України.

"Вона передбачає розвиток газових родовищ, виробництво аміаку, розвиток сільського господарства. Якщо ми дійсно хочемо квантового стрибка в економіці, ми якомога швидше маємо переходити від сировинної країни до країни з виробництва продукції доданої вартості. Окрема історія - портова інфраструктура та індустріальні парки. Ми впевнені, що саме з такими портовими хабами повинна розвиватися нова індустріальна Україна", - додає Кірьянова.

Щодо нерухомості - то тут в компанії бачать потенціал в енергоефективних містечках.

"Еко-технології, "озеленення" промисловості – те, що вкрай потрібно новій Україні. Нам не треба відновлювати старе. Треба будувати нове. Прогресивне. Екологічне. Те, що відповідає новим світовим запитам. Я скоро буду їхати до іноземних інвесторів з відповідними пропозиціями. Це проекти на декілька мільярдів доларів інвестицій. З цими проектами у будь-якому разі треба заходити в Україну. Це не про збагачення когось одного, це про розвиток економіки взагалі", - розповідає СЕО "Смарт Холдингу".

Разом з тим, для швидкого відновлення після перемоги, на її думку, влада має забезпечити прозору судову систему, ефективну антикорупційну політику та розробити економічну стратегію України.

"Це загальні засади, які всі будуть вимагати - усі країни, які нас підтримують, усі іноземні інвестори. Ніхто й копійки не дасть, поки ці базові речі не будуть забезпечені… Коли усі ці правила гри будуть забезпечені - інвестори самі прийдуть, їх не треба буде шукати", - резюмувала вона.

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