В "Смарт Холдинге" рассказали, какие проекты планируют реализовывать в послевоенной Украине

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 36352 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 81421 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 83994 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 210093 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 112694 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 109233 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 325917 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81552 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 133140 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170195 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 249496 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 137092 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 92504 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 72885 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 37743 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 210164 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 251690 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 325980 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 322768 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 371919 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 39267 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 74374 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 93960 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 138494 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 72293 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

В "Смарт Холдинге" рассказали, какие проекты планируют реализовывать в послевоенной Украине

Киев • УНН

 • 1329831 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Несмотря на большие потери из-за полномасштабного вторжения, "Смарт Холдинг" планирует быть частью плана по восстановлению Украины после победы. Об этом рассказала в интервью СЕО компании Юлия Кирьянова, передает УНН.

В "Смарт Холдинге" рассказали, какие проекты планируют реализовывать в послевоенной Украине

"Многие бизнеса в Украине уже сказали, что не могут развиваться из-за экономического кризиса, войны, инвестиционного климата, уголовных производств и т.д., и уже пошли на западные рынки. Мы остаемся в Украине и хотим участвовать в восстановлении Украины после нашей победы. Несмотря на то, что завтра у нас, может, уже ничего и не будет, мы все равно хотим быть частью плана восстановления страны", - заявила она.

По ее словам, стратегия, разработанная компанией до войны, остается полностью актуальной для послевоенной Украины.

"Она предполагает развитие газовых месторождений, производство аммиака, развитие сельского хозяйства. Если мы действительно хотим квантового скачка в экономике, мы как можно скорее должны переходить от сырьевой страны к стране по производству продукции добавленной стоимости. Отдельная история - портовая инфраструктура и индустриальные парки. Мы уверены, что именно с такими портовыми хабами должна развиваться новая индустриальная Украина", – добавляет Кирьянова.

Что касается недвижимости - то здесь в компании видят потенциал в энергоэффективных городках.

"Эко-технологии, "озеленение" промышленности - то, что крайне нужно новой Украине. Нам не нужно восстанавливать старое. Надо строить новое. Прогрессивное. Экологическое. То, что отвечает новым мировым запросам. Я скоро буду ехать к иностранным инвесторам с соответствующими предложениями. Это проекты на несколько миллиардов долларов инвестиций. С этими проектами в любом случае нужно заходить в Украину. Это не об обогащении кого-то одного, это о развитии экономики вообще", - рассказывает СЕО "Смарт Холдинга".

Вместе с тем, для скорейшего восстановления после победы, по ее мнению, власти должны обеспечить прозрачную судебную систему, эффективную антикоррупционную политику и разработать экономическую стратегию Украины.

"Это общие принципы, которые все будут требовать - все поддерживающие нас страны все иностранные инвесторы. Никто и копейки не даст, пока эти базовые вещи не будут обеспечены… Когда все эти правила игры будут обеспечены - инвесторы сами придут, их не надо будет искать", - резюмировала она.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77