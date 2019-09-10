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У "Слузі народу" пояснили необхідність змін до КПК щодо нардепів

У "Слузі народу" пояснили необхідність змін до КПК щодо нардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Зміни в Кримінальному процесуальному кодексі України, зокрема щодо обшуку і прослуховування депутатів, запропоновані для ухвалення парламентом задля узгодження законодавста після зняття недоторканості з нардепів. Про це сьогодні перед пленарним засіданням парламенту повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

"Зміни в КПК - це узгодження законодавства між собою. У зв’язку з тим, що депутатська недоторканість існувала певний час, у нас багато де в законодавстві є норми, які її підкреслювали і забезпечували її виконання. Тепер треба ці норми впорядкувати між собою", - сказав Корнієнко.

За його словами, депутат з 1 січня не буде особливою людиною. Тому всі норми всіх законів, зокрема КПК, мають розповсюджуватися на депутатів.

"Відповідно, якщо є норма про заборону обшуку і прослуховування депутатів, то треба її забрати, щоб правоохоронні органи могли здійснювати всі відповідні слідчі дії і з депутатами також", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР ухвалити законопроект № 1009 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства".

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