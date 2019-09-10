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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107364 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119789 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111399 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117576 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123623 просмотра

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5 марта, 17:33 • 150054 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149859 просмотра

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В "Слуге народа" объяснили необходимость изменений в УПК по нардепам

В "Слуге народа" объяснили необходимость изменений в УПК по нардепам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности относительно обыска и прослушивания депутатов, предложены для принятия парламентом для согласования законодавста после снятия неприкосновенности с нардепов. Об этом сегодня перед пленарным заседанием парламента сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

"Изменения в УПК - это согласование законодательства между собой. В связи с тем, что депутатская неприкосновенность была определенное время, у нас много где в законодательстве есть нормы, которые ее подчеркивали и обеспечивали ее выполнение. Теперь надо эти нормы упорядочить между собой", - сказал Корниенко.

По его словам, депутат с 1 января не будет особенным человеком. Поэтому все нормы всех законов, в частности УПК, должны распространяться на депутатов.

"Соответственно, если есть норма о запрете обыска и прослушивания депутатов, то надо ее убрать, чтобы правоохранительные органы могли осуществлять все соответствующие следственные действия и с депутатами также", - сказал Корниенко.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять законопроект № 1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства".

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