В "Слуге народа" объяснили необходимость изменений в УПК по нардепам
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности относительно обыска и прослушивания депутатов, предложены для принятия парламентом для согласования законодавста после снятия неприкосновенности с нардепов. Об этом сегодня перед пленарным заседанием парламента сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.
"Изменения в УПК - это согласование законодательства между собой. В связи с тем, что депутатская неприкосновенность была определенное время, у нас много где в законодательстве есть нормы, которые ее подчеркивали и обеспечивали ее выполнение. Теперь надо эти нормы упорядочить между собой", - сказал Корниенко.
По его словам, депутат с 1 января не будет особенным человеком. Поэтому все нормы всех законов, в частности УПК, должны распространяться на депутатов.
"Соответственно, если есть норма о запрете обыска и прослушивания депутатов, то надо ее убрать, чтобы правоохранительные органы могли осуществлять все соответствующие следственные действия и с депутатами также", - сказал Корниенко.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР принять законопроект № 1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства".