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У Словенії хочуть провести референдум щодо легалізації евтаназії та марихуани

У Словенії хочуть провести референдум щодо легалізації евтаназії та марихуани

Київ • УНН

 • 23763 перегляди

9 червня в Словенії відбудеться референдум щодо легалізації евтаназії та вирощування канабісу для медичного та особистого використання, поєднаний з виборами до Європарламенту.

Влітку, 9 червня, у Словенії відбудеться референдум щодо легалізації евтаназії та вирощування канабісу для медичних цілей. Про це пише УНН з посиланням на Slovenia Times.

Деталі 

Найбільша партія панівної коаліції "Рух "Свобода"" висунула ідею провести референдуми з цих трьох питань та поєднати їх з виборами до Європейського парламенту, щоб підвищити явку виборців.

У панівній партії пояснюють, що мотивом для проведення референдуму в день виборів до Європейського парламенту є саме вага цих питань. Крім того, це дозволить заощадити кошти.

Натомість партія соціал-демократів і "Нова Словенія" спробували оскаржити проведення референдуму в Конституційному суді. Вони вважають, що ці питання нібито порушують конституційне положення про недоторканність людського життя. Наразі не зрозуміло, чи може їхня петиція зірвати референдуми.

Водночас питання щодо канабісу суттєво змінили з часом. Якщо спершу пропонували поставити питання щодо легалізації вирощування, переробки, продажу й використання канабісу в медичних цілях, то тепер перед виборцями постануть два окремих питання: щодо підтримки культивування й обробки конопель для медичних цілей, а також про "вирощування та зберігання конопель для обмеженого особистого використання".

Нагадаємо

1 квітня, набув чинності закон, що дозволяє рекреаційне вживання канабісу в Німеччині. Таким чином, Німеччина стала найбільшою країною ЄС, яка легалізувала споживання канабісу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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