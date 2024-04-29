У Словенії хочуть провести референдум щодо легалізації евтаназії та марихуани
Київ • УНН
9 червня в Словенії відбудеться референдум щодо легалізації евтаназії та вирощування канабісу для медичного та особистого використання, поєднаний з виборами до Європарламенту.
Влітку, 9 червня, у Словенії відбудеться референдум щодо легалізації евтаназії та вирощування канабісу для медичних цілей. Про це пише УНН з посиланням на Slovenia Times.
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Найбільша партія панівної коаліції "Рух "Свобода"" висунула ідею провести референдуми з цих трьох питань та поєднати їх з виборами до Європейського парламенту, щоб підвищити явку виборців.
У панівній партії пояснюють, що мотивом для проведення референдуму в день виборів до Європейського парламенту є саме вага цих питань. Крім того, це дозволить заощадити кошти.
Натомість партія соціал-демократів і "Нова Словенія" спробували оскаржити проведення референдуму в Конституційному суді. Вони вважають, що ці питання нібито порушують конституційне положення про недоторканність людського життя. Наразі не зрозуміло, чи може їхня петиція зірвати референдуми.
Водночас питання щодо канабісу суттєво змінили з часом. Якщо спершу пропонували поставити питання щодо легалізації вирощування, переробки, продажу й використання канабісу в медичних цілях, то тепер перед виборцями постануть два окремих питання: щодо підтримки культивування й обробки конопель для медичних цілей, а також про "вирощування та зберігання конопель для обмеженого особистого використання".
Нагадаємо
1 квітня, набув чинності закон, що дозволяє рекреаційне вживання канабісу в Німеччині. Таким чином, Німеччина стала найбільшою країною ЄС, яка легалізувала споживання канабісу.