Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
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Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
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Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
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В Словении хотят провести референдум по легализации эвтаназии и марихуаны
9 июня в Словении состоится референдум по легализации эвтаназии и выращивания каннабиса для медицинского и личного использования, совмещенный с выборами в Европарламент.
29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний
Именно 29 апреля 1992 года в Ужгороде сборная Украины по футболу провела свой первый в истории официальный матч, в котором уступила венграм со счетом 1:3. Первым капитаном команды стал Юрий Шелепницкий, а первый гол сборной Украины забил Иван Гецко.
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов
BMW планирует инвестировать почти 3 миллиарда долларов в расширение производства электромобилей в Шэньяне, Китай, в результате чего общий объем инвестиций в завод к 2026 году превысит 14 миллиардов долларов.
На этой неделе в Египте состоится новый раунд переговоров по прекращению огня в Газе - СМИ
Ожидается, что делегация ХАМАСа встретится с катарскими и египетскими посредниками для обсуждения возможности прекращения огня в Газе.
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров
Глава Запорожской ОГА рассказал, что россияне планируют незаконно продавать захваченное жилье украинцев на оккупированных территориях Запорожской области.
Папа Франциск впервые за более чем полгода выехал из Рима: посетил женскую тюрьму и выставку в Венеции
Папа Франциск совершил свою первую поездку за пределы Рима за последние 7 месяцев, посетив Венецию на один день, где поднял такие вопросы, как война в Украине, призвал к миру путем переговоров и призвал молодежь помогать другим.
Украинские партизаны показали одну из крупнейших нефтебаз рф в оккупированном Крыму
Украинские партизаны из подпольного движения "АТЕШ" успешно провели разведку одной из крупнейших нефтебаз россии в оккупированном Крыму, которая тщательно охраняется, и предоставили подробную информацию и координаты объекта.
"Зубы дракона" и противотанковые рвы: Латвия начала строить укрепления вблизи границы с рф
Латвия начала строительство противотанковых рвов у своей восточной границы в рамках Балтийской оборонительной линии для сдерживания потенциальных военных угроз.
Италия готова поддержать санкции ЕС против российского СПГ
Италия готова поддержать санкции ЕС в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ), поскольку она диверсифицировала поставки газа и может полностью обойтись без российского газа.
Украина одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по хоккею
Сборная Украины по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира 2024 года в Дивизионе 1В, разгромив Нидерланды со счетом 4:0 и продолжая возглавлять турнирную таблицу.