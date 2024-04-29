В Словении хотят провести референдум по легализации эвтаназии и марихуаны

Летом, 9 июня, в Словении состоится референдум по легализации эвтаназии и выращивания каннабиса для медицинских целей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Slovenia Times.

Детали

Крупнейшая партия правящей коалиции "Движение "Свобода"" выдвинула идею провести референдумы по этим трем вопросам и совместить их с выборами в Европейский парламент, чтобы повысить явку избирателей.

В правящей партии объясняют, что мотивом для проведения референдума в день выборов в Европейский парламент является именно вес этих вопросов. Кроме того, это позволит сэкономить средства.

Зато партия социал-демократов и "Новая Словения" попытались обжаловать проведение референдума в Конституционном суде. Они считают, что эти вопросы якобы нарушают конституционное положение о неприкосновенности человеческой жизни. Пока не понятно, может ли их петиция сорвать референдумы.

В то же время вопрос о каннабисе существенно изменили со временем. Если сначала предлагали поставить вопрос о легализации выращивания, переработки, продажи и использования каннабиса в медицинских целях, то теперь перед избирателями предстанут два отдельных вопроса: о поддержке культивирования и обработки конопли для медицинских целей, а также о "выращивании и хранении конопли для ограниченного личного использования".

Напомним,

1 апреля, вступил в силу закон, разрешающий рекреационное употребление каннабиса в Германии. Таким образом, Германия стала крупнейшей страной ЕС, которая легализовала потребление каннабиса.