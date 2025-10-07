У Словаччині заявили, що не надаватимуть Україні зброю, а лише гуманітарну допомогу

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що його країна не змінить свою позицію і не надсилатиме Україні зброю, однак продовжить надавати гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Aktuality.sk, передає УНН.

Ми вірні тому, що завжди говоримо. Ми чітко заявили, що більше не будемо надавати зброю та подібні речі Україні, але продовжимо надавати лише нелетальну, тобто гуманітарну допомогу окремим державам, і ми дотримуємося цього - сказав Калиняк.

За його словами, частина 14-го пакету допомоги вже готова і також розглядається підготовка 15-го пакету. Він має включати те, що допоможе громадянам України.

Нагадаємо

Україна отримає від Словаччини п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування. Віцепрем’єр-міністр і українська сторона також підписали угоду про передачу інженерного та будівельного обладнання, транспорту й медичних засобів.