Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
У Словаччині заявили, що не надаватимуть Україні зброю, а лише гуманітарну допомогу

Київ • УНН

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що країна не змінить позицію щодо ненадання зброї Україні. Словаччина продовжить надавати нелетальну, гуманітарну допомогу, готуючи 14-й та 15-й пакети.

У Словаччині заявили, що не надаватимуть Україні зброю, а лише гуманітарну допомогу

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк заявив, що його країна не змінить свою позицію і не надсилатиме Україні зброю, однак продовжить надавати гуманітарну допомогу. Про це повідомляє Aktuality.sk, передає УНН

Ми вірні тому, що завжди говоримо. Ми чітко заявили, що більше не будемо надавати зброю та подібні речі Україні, але продовжимо надавати лише нелетальну, тобто гуманітарну допомогу окремим державам, і ми дотримуємося цього 

- сказав Калиняк.

За його словами, частина 14-го пакету допомоги вже готова і також розглядається підготовка 15-го пакету. Він має включати те, що допоможе громадянам України.

Нагадаємо

Україна отримає від Словаччини п’ять машин Bozena та іншу техніку для розмінування. Віцепрем’єр-міністр і українська сторона також підписали угоду про передачу інженерного та будівельного обладнання, транспорту й медичних засобів.

Павло Башинський

Війна в УкраїніНовини Світу
благодійність
Роберт Калиняк
Словаччина
Україна