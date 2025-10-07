В Словакии заявили, что не будут предоставлять Украине оружие, а только гуманитарную помощь
Киев • УНН
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что страна не изменит позицию по не предоставлению оружия Украине. Словакия продолжит оказывать нелетальную, гуманитарную помощь, готовя 14-й и 15-й пакеты.
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что его страна не изменит свою позицию и не будет отправлять Украине оружие, однако продолжит оказывать гуманитарную помощь. Об этом сообщает Aktuality.sk, передает УНН.
Мы верны тому, что всегда говорим. Мы четко заявили, что больше не будем предоставлять оружие и подобные вещи Украине, но продолжим предоставлять только нелетальную, то есть гуманитарную помощь отдельным государствам, и мы придерживаемся этого
По его словам, часть 14-го пакета помощи уже готова и также рассматривается подготовка 15-го пакета. Он должен включать то, что поможет гражданам Украины.
Напомним
Украина получит от Словакии пять машин Bozena и другую технику для разминирования. Вице-премьер-министр и украинская сторона также подписали соглашение о передаче инженерного и строительного оборудования, транспорта и медицинских средств.