15:10 • 20095 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 22568 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 20843 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 24646 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 24369 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 50396 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 45727 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 72958 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 60439 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 57316 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
В Словакии заявили, что не будут предоставлять Украине оружие, а только гуманитарную помощь

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что страна не изменит позицию по не предоставлению оружия Украине. Словакия продолжит оказывать нелетальную, гуманитарную помощь, готовя 14-й и 15-й пакеты.

В Словакии заявили, что не будут предоставлять Украине оружие, а только гуманитарную помощь

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что его страна не изменит свою позицию и не будет отправлять Украине оружие, однако продолжит оказывать гуманитарную помощь. Об этом сообщает Aktuality.sk, передает УНН

Мы верны тому, что всегда говорим. Мы четко заявили, что больше не будем предоставлять оружие и подобные вещи Украине, но продолжим предоставлять только нелетальную, то есть гуманитарную помощь отдельным государствам, и мы придерживаемся этого 

- сказал Калиняк.

По его словам, часть 14-го пакета помощи уже готова и также рассматривается подготовка 15-го пакета. Он должен включать то, что поможет гражданам Украины.

Напомним

Украина получит от Словакии пять машин Bozena и другую технику для разминирования. Вице-премьер-министр и украинская сторона также подписали соглашение о передаче инженерного и строительного оборудования, транспорта и медицинских средств.

Павел Башинский

Война в УкраинеНовости Мира
благотворительность
Роберт Калиняк
Словакия
Украина