У січні Україна експортувала 153 тонни рибного філе, найбільше до Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. За даними Державної служби статистики, протягом січня 2020 Україна поставила на зовнішні ринки 153 тонни свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе та іншого м’яса риб на 844,6 тис. дол. США. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державного агенства рибного господарства.
"Найбільшим покупцем українського свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе у грошовому вимірі стала Німеччина – 109 тонн на 606,2 тис. дол. США (72% всього експорту). Також серед лідерів Данія (32 тонни на 163 тис. дол. США), Угорщина (5 тонн на 32,3 тис. дол. США), Молдова (2,5 тонни на 27,7 тис. дол. США) та Румунія (4 тонни на 13,4 тис. дол. США)", - йдеться у повідомленні.
Так, серед видів риби найбільше в січні експортовано такого свіжого, охолодженого або мороженого рибного філе (в абсолютному вимірі):
- тріски – 32 463 кг на 163 тис. дол. США;
- лосося тихоокеанського (нерка, горбуша, кета, чавича, кижуч, сима, форель Біва), атлантичного та дунайського – 29 511 кг на 204,3 тис. дол. США;
- сома – 3 096 кг на 22,6 тис. дол. США;
- тунця – 2 000 кг на 26,8 тис. дол. США.
Нагадаємо, що за січень 2020 року Україна експортувала на зовнішні ринки 80,8 тонн живої та свіжої риби на понад 90 тис. доларів.