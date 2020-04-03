За січень Україна експортувала живої риби на понад 90 тис. доларів

ukru
20 березня, 16:58 • 74906 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 147655 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 245127 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 247109 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 245839 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230079 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199662 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185821 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146081 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150192 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 32202 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264420 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 77175 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 30287 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 27995 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 245130 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 247111 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 245841 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230080 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199663 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 77175 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25337 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139987 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153643 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113026 перегляди
Актуальне
За січень Україна експортувала живої риби на понад 90 тис. доларів

За січень Україна експортувала живої риби на понад 90 тис. доларів

Київ • УНН

 • 22892 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За січень 2020 року Україна експортувала на зовнішні ринки 80,8 тонн живої та свіжої риби на понад 90 тис. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

"За даними Державної служби статистики, протягом січня 2020 року Україна поставила на зовнішні ринки 80,8 тонни живої та свіжої (охолодженої) риби на 90,8 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 100% (78,8 тонни коропа на 81,5 тис. дол. США) експорту української живої риби припало на Молдову. Такий результат у грошовому вимірі на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Найбільшим покупцем свіжої або охолодженої риби стала Туреччина – 1 978 кг калкана на 8,9 тис. дол. Також ця товарна позиція постачалася в Австрію (лосось атлантичний), Мальту (короп), Сейшельські та Маршаллові острови (лосось тихоокеанський)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією уряду, за січень 2020 року найбільше експортовано такої живої та свіжої або охолодженої риби (в абсолютному вимірі): коропа – 78 824 кг на 81,6 тис. доларів, калкана – 1 978 кг на 8,9 тис. доларів.

Як повідомляв УНН, у січні 2020 року Україна експортувала 136 тонн готової та консервованої риби на 413 тис. доларів США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.38
Bitcoin
$84,208.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.90
Ethereum
$1,983.94