За січень Україна експортувала живої риби на понад 90 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За січень 2020 року Україна експортувала на зовнішні ринки 80,8 тонн живої та свіжої риби на понад 90 тис. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"За даними Державної служби статистики, протягом січня 2020 року Україна поставила на зовнішні ринки 80,8 тонни живої та свіжої (охолодженої) риби на 90,8 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 100% (78,8 тонни коропа на 81,5 тис. дол. США) експорту української живої риби припало на Молдову. Такий результат у грошовому вимірі на 39% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Найбільшим покупцем свіжої або охолодженої риби стала Туреччина – 1 978 кг калкана на 8,9 тис. дол. Також ця товарна позиція постачалася в Австрію (лосось атлантичний), Мальту (короп), Сейшельські та Маршаллові острови (лосось тихоокеанський)", - йдеться у повідомленні.
За інформацією уряду, за січень 2020 року найбільше експортовано такої живої та свіжої або охолодженої риби (в абсолютному вимірі): коропа – 78 824 кг на 81,6 тис. доларів, калкана – 1 978 кг на 8,9 тис. доларів.
Як повідомляв УНН, у січні 2020 року Україна експортувала 136 тонн готової та консервованої риби на 413 тис. доларів США.