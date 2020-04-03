За январь Украина экспортировала живой рыбы на более чем 90 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За январь 2020 года Украина экспортировала на внешние рынки 80,8 тонн живой и свежей рыбы на более чем 90 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"По данным Государственной службы статистики, в январе 2020 года Украина поставила на внешние рынки 80,8 тонны живой и свежей (охлажденной) рыбы на 90,8 тыс. долл. США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 100% (78,8 тонны карпа на 81,5 тыс. долл. США) экспорта украинской живой рыбы пришлось на Молдову. Такой результат в денежном выражении на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Крупнейшим покупателем свежей или охлажденной рыбы стала Турция - 1978 кг калкана на 8,9 тыс. долл. Также эта товарная позиция поставлялась в Австрию (сёмга), Мальту (карп), Сейшельские и Маршалловы острова (лосось тихоокеанский)", - говорится в сообщении.
По информации правительства, за январь 2020 года всего экспортировано такой живой и свежей или охлажденной рыбы (в абсолютном выражении): карпа - 78 824 кг на 81,6 тыс. долларов, калкана - 1978 кг на 8,9 тыс. долларов.
Как сообщал УНН, в январе 2020 года Украина экспортировала 136 тонн готовой и консервированной рыбы на 413 тыс. долларов США.