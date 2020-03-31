В січні Україна експортувала риби на понад 400 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В січні 2020 року Україна експортувала 136 тонн готової та консервованої риби на 413 тис. доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне агентство рибного господарства.
“За даними Державної служби статистики України в січні 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки 136 тонн готової та консервованої риби на 413,5 тис. дол. США. Так, найбільшими покупцями цієї товарної позиції (у грошовому вимірі) стали Молдова (51 тонна на 119 тис. дол. США), Грузія (46 тонн на 78 тис. дол. США), США (1,6 тис. тонн на 32 тис. дол. США), Білорусь (20 тонн на 29 тис. дол. США) та Азербайджан (13 тонн на 10 тис. дол. США). На долю цих країн припадає 65% експортних поставок готової та консервованої риби”, - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що значну частину риби поставили до Німеччини та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Зазначається, що за січень найбільше експортували:
- сардин, сардинели, кільки та шпротів – 78 тонн на 99,4 тис. дол. США;
- оселедців – 2,8 тонни на 10,8 тис. дол. США;
- анчоусів – 0,8 тонни на 7,7 тис. дол. США;
- скумбрії – 0,7 тонни на 3,8 тис. дол. США;
- лосося – 0,6 тонни на 12,1 тис. дол. США.
Нагадаємо, Німеччина у січні купила половину всієї української риби і ракоподібних на експорті.