Німеччина у січні купила половину всієї української риби і ракоподібних на експорті
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Грошові надходження від експорту української риби та ракоподібних у січні становили понад 1,3 млн дол. США, найбільше цього вітчизняного товару імпортувала Німеччина. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.
"За даними Державної служби статистики України в січні 2020 року нашою державою поставлено на зовнішні ринки риби та ракоподібних на 1 303 400 дол. США", - йдеться у повідомленні.
Так, майже половина всього експорту української риби та ракоподібних у грошовому вимірі припадає на Німеччину (645,5 тис. дол. США). До Республіки Молдова поставлено 19% продукції на 244,5 тис. дол. США, Данії – 16% на 204,9 тис. дол. США.
Також значні поставки здійснено до Іспанії (на 81,3 тис. дол. США), США (на 50,4 тис. дол. США) та Угорщини (на 40,6 тис. дол. США).
Нагадаємо, українські рибалки за рік наростили вилов на майже 10%.