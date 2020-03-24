Германия в январе купила половину всей украинской рыбы и ракообразных на экспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Денежные поступления от экспорта украинской рыбы и ракообразных в январе составили более 1,3 млн долл. США, больше всего этого отечественного товара импортировала Германия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.
"По данным Государственной службы статистики Украины в январе 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки рыбы и ракообразных на 1 303 400 долл. США", - говорится в сообщении.
Так, почти половина всего экспорта украинской рыбы и ракообразных в денежном выражении приходится на Германию (645,5 тыс. долл. США). В Республику Молдова поставлено 19% продукции на 244,5 тыс. долл. США, Данию - 16% на 204,9 тыс. долл. США.
Также значительные поставки осуществлены в Испанию (на 81,3 тыс. долл. США), США (на 50,4 тыс. долл. США) и Венгрию (на 40,6 тыс. долл. США).
Напомним, украинские рыбаки за год увеличили вылов почти на 10%.