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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101519 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104796 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106798 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105685 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114475 просмотра

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Германия в январе купила половину всей украинской рыбы и ракообразных на экспорте

Германия в январе купила половину всей украинской рыбы и ракообразных на экспорте

Киев  •  УНН

 • 13009 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Денежные поступления от экспорта украинской рыбы и ракообразных в январе составили более 1,3 млн долл. США, больше всего этого отечественного товара импортировала Германия. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.

"По данным Государственной службы статистики Украины в январе 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки рыбы и ракообразных на 1 303 400 долл. США", - говорится в сообщении.

Так, почти половина всего экспорта украинской рыбы и ракообразных в денежном выражении приходится на Германию (645,5 тыс. долл. США). В Республику Молдова поставлено 19% продукции на 244,5 тыс. долл. США, Данию - 16% на 204,9 тыс. долл. США.

Также значительные поставки осуществлены в Испанию (на 81,3 тыс. долл. США), США (на 50,4 тыс. долл. США) и Венгрию (на 40,6 тыс. долл. США).

Напомним, украинские рыбаки за год увеличили вылов почти на 10%.

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