В январе Украина экспортировала рыбы на более 400 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В январе 2020 году Украина экспортировала 136 тонн готовой и консервированной рыбы на 413 тыс. долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное агентство рыбного хозяйства.
"По данным Государственной службы статистики Украины в январе 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки 136 тонн готовой и консервированной рыбы на 413,5 тыс. долл. США. Так, крупнейшими покупателями этой товарной позиции (в денежном измерении) стали Молдова (51 тонна на 119 тыс. долл. США), Грузия (46 тонн на 78 тыс. долл. США), США (1,6 тыс. тонн на 32 тыс. долл. США), Беларусь (20 тонн на 29 тыс. долл. США) и Азербайджан (13 тонн на 10 тыс. долл. США). На долю этих стран приходится 65% экспортных поставок готовой и консервированной рыбы", - говорится в сообщении.
Также указано, что значительную часть рыбы поставили в Германию и Объединенных Арабских Эмиратов.
Отмечается, что за январь больше экспортировали:
- сардин, сардинеллы, кильки и шпрот - 78 тонн на 99,4 тыс. долл. США;
- сельди - 2,8 тонны на 10,8 тыс. долл. США;
- анчоусов - 0,8 тонны на 7,7 тыс. долл. США;
- скумбрии - 0,7 тонны на 3,8 тыс. долл. США;
- лосося - 0,6 тонны на 12,1 тыс. долл. США.
Напомним, Германия в январе купила половину всей украинской рыбы и ракообразных на экспорте.