В январе Украина экспортировала 153 тонны рыбного филе, больше всего в Германию

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По данным Государственной службы статистики, в течение января 2020 года Украина поставила на внешние рынки 153 тонны свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе и прочего мяса рыб на 844,6 тыс. долл. США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства.