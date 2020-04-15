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В январе Украина экспортировала 153 тонны рыбного филе, больше всего в Германию

В январе Украина экспортировала 153 тонны рыбного филе, больше всего в Германию

Киев  •  УНН

 • 16983 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. По данным Государственной службы статистики, в течение января 2020 года Украина поставила на внешние рынки 153 тонны свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе и прочего мяса рыб на 844,6 тыс. долл. США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства.

"Крупнейшим покупателем украинского свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе в денежном выражении стала Германия - 109 тонн на 606,2 тыс. долл. США (72% всего экспорта). Также среди лидеров Дания (32 тонны на 163 тыс. Долл. США) Венгрия (5 тонн на 32,3 тыс. долл. США), Молдова (2,5 тонны на 27,7 тыс. долл. США) и Румыния (4 тонны на 13,4 тыс. долл. США)", - говорится в сообщении.

Так, среди видов рыбы больше всего в январе экспортировано такого свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе (в абсолютном выражении):

- трески - 32 463 кг на 163 тыс. Долл. США;

- лосося тихоокеанского (нерка, горбуша, кета, чавыча, кижуч, сима, форель Бива), атлантического и дунайского - 29 511 кг на 204,3 тыс. Долл. США;

- сома - 3 096 кг на 22,6 тыс. долл. США;

- тунца - 2 000 кг на 26,8 тыс. долл. США.

Напомним, что за январь 2020 года Украина экспортировала на внешние рынки 80,8 тонн живой и свежей рыбы на более чем 90 тыс. долларов.

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