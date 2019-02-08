У січні ГПУ завершила 13 досудових розслідувань

“Упродовж січня 2019 року слідчими Головного слідчого управління розслідувало 395 кримінальних проваджень та завершено досудове розслідування у 13 кримінальних провадженнях”, — йдеться в повідомленні.

Також, до суду направлено п’ять обвинувальних актів у кримінальних провадженнях, два з яких (стосовно трьох осіб) про корупційні кримінальні правопорушення.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції склало рейтинг топ-порушень антикорупційного законодавства у січні 2019 року.