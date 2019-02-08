В январе ГПУ завершила 13 досудебных расследований
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В январе 2019 года следователями Главного следственного управления расследовано более 300 уголовных производств и завершено досудебное расследование по 13 уголовным производствам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
"В течение января 2019 года следователями Главного следственного управления расследовало 395 уголовных производств и завершено досудебное расследование по 13 уголовным производствам", - говорится в сообщении.
Также, в суд направлено пять обвинительных актов по уголовным производствам, два из которых (в отношении трех лиц) о коррупционных уголовных правонарушениях.
Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции составило рейтинг топ-нарушений антикоррупционного законодательства в январе 2019 года.