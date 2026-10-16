У школах та лікарнях Києва розпочинають опалювальний сезон

У Києві 16 жовтня розпочинають опалювальний сезон для закладів соціальної сфери. Підключення відбуватиметься за індивідуальними заявками керівників, за винятком частини Дніпровського та Дарницького районів, де тривають роботи з відновлення пошкодженого енергооб’єкта. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, пише УНН.

Від сьогодні, 16 жовтня, в екстремальних умовах через постійні обстріли, але розпочинаємо опалювальний сезон. Спочатку, як зазвичай, — для закладів соціальної сфери (зокрема, в лікарнях, школах, садочках) - йдеться у повідомленні.

Поки окрім частини Дніпровського та Дарницького районів, де значних пошкоджень нещодавно зазнав енергообʼєкт. Роботи з відновлення там тривають.

Зазначається, що підключення до тепла закладів соціальної сфери відбуватиметься за індивідуальними заявками їх керівників.

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