В школах и больницах Киева начинается отопительный сезон

В Киеве 16 октября начинают отопительный сезон для учреждений социальной сферы. Подключение будет осуществляться по индивидуальным заявкам руководителей, за исключением части Днепровского и Дарницкого районов, где продолжаются работы по восстановлению повреждённого энергообъекта. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, пишет УНН.

С сегодняшнего дня, 16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов, но начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, — для учреждений социальной сферы (в частности, в больницах, школах, детских садах) - говорится в сообщении.

Пока за исключением части Днепровского и Дарницкого районов, где недавно энергообъект получил значительные повреждения. Работы по восстановлению там продолжаются.

Отмечается, что подключение к отоплению учреждений социальной сферы будет осуществляться по индивидуальным заявкам их руководителей.

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