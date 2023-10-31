У Секторі Гази перебуває 357 українців - Корнійчук
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Наразі відомо, що у Секторі Гази знаходиться 357 громадян України. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону та додав, що передає кореспондент УНН.
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«Таких людей (українців, які перебувають в Секторі Гази – ред.) зараз 357, але їх кількість постійно зростає. На жаль з ними втрачається періодично зв'язок. Зараз зв'язок є. Ми 10 раз подаємо поновлені списки ізраїльській стороні, Єгипетській стороні окремо, нашим координаторам американцям», - розповів Корнійчук.
Він висловив сподівання, що евакуація відбудеться наближчим часом, хоча надходять тривожні сигнали в першу чергу з єгипетської сторони, які говорить про те, що ХАМАС не зацікавлені в евакуації й люди залишаються під обстрілами.
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Корнійчук також повідомив, що близько 6 тис. іноземних громадян подали заявки на евакуацію із Сектора Гази. Жодної заявки поки що не задоволено.
Доповнення
У секторі Газа загинуло четверо українців, серед яких 3 дітей, а також 6 поранених.
Наразі в МЗС підтверджують загибель в Ізраїлі 21 українця.