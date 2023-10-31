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В Секторе Газа находится 357 украинцев - Корнийчук

Киев • УНН

 • 41358 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Известно, что в Секторе Газа находится 357 граждан Украины. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона и добавил, что передает корреспондент УНН.

В Секторе Газа находится 357 украинцев - Корнийчук

Цитата

«Таких людей (украинцев, находящихся в Секторе Газа – ред.) сейчас 357, но их количество постоянно растет. К сожалению с ними теряется периодически связь. Сейчас связь есть. Мы 10 раз подаем обновленные списки израильской стороне, Египетской стороне отдельно, нашим координаторам американцам», - рассказал Корнийчук.

Он выразил надежду, что эвакуация состоится в ближайшее время, хотя поступают тревожные сигналы в первую очередь с египетской стороны, которые говорит о том, что ХАМАС не заинтересованы в эвакуации и люди остаются под обстрелами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба об эвакуации из Сектора Газа: это большая беда, она не работает ни для одной страны

Корнийчук также сообщил, что около 6 тыс. иностранных граждан подали заявки на эвакуацию из Сектора Газа. Ни одна заявка пока не удовлетворена.

Дополнение

В секторе Газа погибло четверо украинцев, среди которых 3 детей, а также 6 раненых. 

В настоящее время в МИД подтверждают гибель в Израиле 21 украинца.

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