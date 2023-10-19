Кулеба про евакуацію з Сектору Газа: це велика біда, вона не працює для жодної країни
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Евакуація з Сектору Газа наразі не працює для жодної країни. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі «Сніданку з 1+1», передає кореспондент УНН.
Деталі
«Немає проблем з евакуацією з (Ізраїлю – ред.). Титанічна робота проведена, два літаки вивезені. В основному жінки та діти. Зараз є літаки й у нас є домовленості з авіакомпаніями, що за пристойну ціну можна купити квитки. Ми проінформували громадян України про це, але на останній рейс було викуплено 40 квитків», - сказав Кулеба.
Також він прокоментував ситуацію з українцями, які в Секторі Гази.
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«Це велика біда не лише для нас, але й для інших країн. На жаль евакуація іноземців із Сектору Газа наразі не працює для жодної країни. Кожного дня ми стоїмо на межі, що ці двері відкриються, але, на жаль, щось зривається. Тому поки що просто підтримуємо із ними зв'язок, намагаємося чим можемо їм допомагати, але зараз всі замкнуті в цій клітці», - розповів Кулеба.
Доповнення
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомляв, що ускладнюється ситуація з евакуацією українців із сектору Гази, за ніч в анклаві підтверджена загибель українки.