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Кулеба об эвакуации из Сектора Газа: это большая беда, она не работает ни для одной страны

Киев • УНН

 • 232107 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Эвакуация из Сектора Газа пока не работает ни для одной страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Завтрака с 1+1», передает корреспондент УНН.

Кулеба об эвакуации из Сектора Газа: это большая беда, она не работает ни для одной страны

Детали

«Нет проблем с эвакуацией из (Израиля – ред.). Титаническая работа проведена, два самолета вывезены. В основном женщины и дети. Сейчас есть самолеты и у нас есть договоренности с авиакомпаниями, что за приличную цену можно купить билеты. Мы проинформировали граждан Украины об этом, но на последний рейс было выкуплено 40 билетов», - сказал Кулеба.

Также он прокомментировал ситуацию с украинцами, которые в Секторе Газа.

Цитата

«Это большая беда не только для нас, но и для других стран. К сожалению, эвакуация иностранцев из Сектора Газа пока не работает ни для одной страны. Каждый день мы стоим на грани, что эти двери откроются, но, к сожалению, что-то срывается. Поэтому пока просто поддерживаем с ними связь, стараемся чем можем им помогать, но сейчас все заперты в этой клетке», - рассказал Кулеба.

Дополнение

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что осложняется ситуация с эвакуацией украинцев из сектора Газы, за ночь в анклаве подтверждена гибель украинки.

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